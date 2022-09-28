عمره ٣٤ عاما.. من هو الأمير خالد بن سلمان وزير الدفاع السعودي الجديد؟

الشارقة - اميمة ياسر - أصدر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، أمرا ملكيا بتعيين الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز وزيرا للدفاع، خلفا لولي العهد الأمير محمد بن سلمان، الذي كان يشغل هذا المنصب منذ يناير 2015، قبل تعيينه رئيسا للوزراء.

من هو الأمير خالد بن سلمان؟

هو الأمير خالد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولد في عام 1988 م، وتولي منصب نائب وزير الدفاع السعودي منذ 2019، ونائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للصناعات العسكرية.

وهو الأخ الشقيق للأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي، وأحد أبناء الملك سلمان بن عبدالعزيز ملك المملكة العربية السعودية، وفي الفترة ما بين أبريل 2017 حتى فبراير 2019، تولى منصب سفير المملكة العربية السعودية لدى الولايات المتحدة الأمريكية.

حياته العلمية

حصل خالد بن سلمان على شهادة البكالوريوس في علوم الطيران من كلية الملك فيصل الجوية، وأكمل تعليمه في الولايات المتحدة لينال من جامعة هارفارد شهادة كبار التنفيذيين في الأمن الوطني والدولي.

تخصص الدراسات الأمنية ولكن تم تعليق دراسته نظرا لمهام عملية مختلفة وذلك قبل تعيينه سفيرا للمملكة العربية السعودية لدى الولايات المتحدة، حيث درس الحرب الإلكترونية المتقدمة في باريس.

الانضمام للقوات الجوية

انضم الأمير خالد إلى القوات الجوية الملكية السعودية، بعد تخرجه من كلية الملك فيصل الجوية، وبدأت مسيرته المهنية في الطيران على طائرتي "تي-6 تكسان" و"تي-38" في قاعدة كولومبوس الجوية في ميسيسبي.

ثم بدأ بعد ذلك برنامج طيران على طائرة (إف-15 إس)، وعُيّن ضابط استخباراتٍ تكتيكي إلى جانب مهنته كطيار لطائرة (إف-15 إس) في السرب الثاني والتسعين التابع للجناح الثالث في قاعدة الملك عبدالعزيز في الظهران.

منحه عدة أوسمه ملكية

كما قام بمهمات في أجواء اليمن كجزء من عملية عاصفة الحزم وعملية إعادة الأمل، وفيما يخص خدمته في سلاح الجو السعودي، فقد تم تكريمه بشكلٍ كبير، بما في ذلك منحه نوط درع الجنوب؛ ونوط المعركة؛ ونوط الإتقان؛ ونوط سيف عبد الله.

إصابة في ظهره منعته عن الطيران مره أخرى

تدرب بشكلٍ مُكثف مع الجيش الأمريكي في كل من الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية، حيث تدرب كطيار مقاتل بإجمالي يقارب 1000 ساعة طيران، بما في ذلك التدرب في قاعدة نيليس الجوية في ولاية نيفادا، وأجبرته إصابة في ظهره على التوقف عن الطيران، فعمل ضابطا في مكتب وزير الدفاع، وعُين لاحقا في مكتب وزير الدفاع بعد انتهاء مهام الطيران.

تعيينه سفير للملكة بالولايات المتحدة

وانتقل خالد بن سلمان إلى الولايات المتحدة وعمل مستشارا في سفارة المملكة العربية السعودية لدى الولايات المتحدة في أواخر عام 2016، وأصبح بذلك السفير السعودي العاشر لدى الولايات المتحدة منذ عام 1945.

تعيينه وزيرا للدفاع

في شهر فبراير من عام 2019 أصدر نائب الملك، ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، أمرا ملكيا يقضي بتعيينه نائبا لوزير الدفاع، وفي سبتمبر صدر أمر ملكي بتعيينه وزير دفاع للملكة العريبة السعودية.