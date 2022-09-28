الإعلام الأمني العراقي: إصابة 133 من القوات الأمنية والمتظاهرين في بغداد

محمد اسماعيل - القاهرة - بغداد - (د ب أ)

أفاد بيان عسكري عراقي أن 133 من القوات الأمنية والمتظاهرين أصيبوا بجروح جراء الاحتكاك بين القوات الأمنية والمتظاهرين في ساحة التحرير وسط بغداد.

وأوضح بيان لخلية الإعلام الأمني في قيادة العمليات المشتركة العراقية أنه "نتيجة للأعمال المؤسفة والاحتكاك الذي وقع اليوم في بغداد بين المتظاهرين والقوات الأمنية ،فقد كانت أعداد المصابين 4 ضباط و118 من القوات الأمنية فيما أصيب 11 مدنياً بجروح".

ودعا البيان الجميع إلى "الالتزام بالتوجيهات الصادرة عن الأجهزة الأمنية المختصة لكون هذه الإصابات وقعت في أجساد العراقيين وهم أبناء البلد الواحد".

وكانت مظاهرات احتجاجية لاتباع الزعيم الشيعي مقتدى الصدر قد انطلقت اليوم للتنديد بعقد جلسة للبرلمان العراقي رغم الإجراءات الأمنية المشددة وإغلاق الطرق والجسور والشوارع.