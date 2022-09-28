بعد إخلائه من المرضى.. محافظ سوهاج ومساعد وزير الصحة يتفقدان المستشفى العام - صور

محمد اسماعيل - القاهرة - سوهاج- عمار عبدالواحد:

تفقد اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، يرافقه الدكتور أنور إسماعيل، مساعد وزير الصحة للمشروعات القومية، اليوم الأربعاء، الأعمال الجارية ورفع الكفاءة بمستشفى سوهاج العام، بعد إخلائه من المرضى تمامًا مطلع الأسبوع الجاري، بسبب انقطاع التيار الكهربائي الذي شهده المستشفى عدة مرات قبل إخلائه.

وشملت الأعمال الجارية رفع كفاءة وصيانة شبكة الكهرباء، والصرف الصحي، وشبكة الغازات، والدفاع المدني، إذ جرى بدء العمل بمبنى "أ" والذي يضم أقسام الغسيل الكلوي، والحضانات، والإقامات، وعمليات النساء والتوليد.

ووجه المحافظ مسئولي مديرية الصحة بالتواجد الدائم والمستمر بموقع العمل داخل المستشفى للمتابعة وتذليل أي معوقات، والانتهاء من كافة الأعمال وفقًا للبرنامج الزمني المحدد.

ومن جهته، أوضح الدكتور سامي النجار، وكيل وزارة الصحة بسوهاج، أنه سيجري إطلاق التيار الكهربائي في مبنى "أ" خلال الساعات المقبلة، بعد وصول لوحات الكهرباء الجديدة.

وأشار إلى أن خطة تطوير ورفع كفاءة المستشفى تشمل صيانة 4 مبان أخرى داخل المستشفى، لافتًا إلى أنه سيجري الانتهاء منها في موعد أقصاه شهرًا، مضيفًا أن عملية التطوير التي تشهدها المستشفى تهدف إلى رفع كفاءته بالكامل، والعمل بأقصى طاقة في جميع الأقسام المختلفة به، لتقديم خدمة طبية متميزة لأهالي سوهاج.

جدير بالذكر أنه جرى إخلاء مستشفى سوهاج العام من المرضى، الأحد الماضي، كإجراء احترازي لحماية المرضى وذويهم بعد تكرار انقطاع الكهرباء عن أقسام ومبان المستشفى.