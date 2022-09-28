الاتحاد الأوروبي يحذّر وموسكو تدعو لاجتماع لمجلس الأمن الدولي بشأن التسرّب من نورد ستريم

محمد اسماعيل - القاهرة - أ ف ب

حذر الاتحاد الأوروبي الأربعاء، من أي هجوم على منشآت الطاقة التابعة له، بعد تسرّب للغاز من خطي أنابيب نورد ستريم في بحر البلطيق قال الأوروبيون إنه ناتج عن "عمل تخريبي"، بينما اعتبرت موسكو أنه من الغباء اتهامها بالوقوف وراءه، معلنة أنها ستطلب عقد اجتماع لمجلس الأمن الدولي بهذا الشأن.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية ماريا زاخاروفا عبر تطبيق "تلغرام"، "تعتزم روسيا الدعوة إلى اجتماع رسمي لمجلس الأمن الدولي في إطار الاستفزازات المتعلّقة بخطّي أنابيب الغاز نورد ستريم 1 و2".

من جهته، أكد مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل أنّ "أي عبث متعمّد بمنشآت الطاقة الأوروبية غير مقبول بتاتاً وسيُقابل برد قوي وموحّد".

وأضاف المسؤول الأوروبي، في بيان نيابة عن الدول السبع والعشرين الأعضاء في الاتحاد، أنّ كلّ المعلومات المتوافرة في هذه المرحلة تشير إلى أن التسرّب الذي سبّبته انفجارات في هذه المنشآت الواقعة تحت المياه هو نتيجة "عمل متعمّد".

وطعنت موسكو في الاتهامات "المتوقّعة تماماً" تجاهها، معتبرة أنّها "غبية وسخيفة".

وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف إنّ حالات التسرّب التي تؤثر على نورد ستريم 1 و2 "تطرح مشكلة" بالنسبة لموسكو، لأنّ الغاز الروسي الذي يتسرّب "مكلف للغاية".

والأربعاء، دعت موسكو الرئيس الأميركي جو بايدن إلى إعلان ما إذا كانت الولايات المتحدة وراء هذا التسرّب. وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا "الرئيس الأميركي ملزم بالإجابة على سؤال ما إذا كانت الولايات المتحدة قد نفّذت تهديدها"، في إشارة إلى تصريح أدلى به بايدن في السابع من فبراير، أي قبل الحرب الروسية على أوكرانيا، قال فيه "إذا غزت روسيا (أوكرانيا)، لن يكون هناك نورد ستريم 2".

بدوره، أشار وزير الدفاع الدنماركي مورتن بودسكوف على هامش اجتماع مع الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ في بروكسل، إلى أنّ التحقّق من خطّي أنابيب الغاز اللذين تضرّرا من جراء الانفجارات تحت الماء قبالة جزيرة دنماركية في بحر البلطيق، لا يمكن أن يتمّ قبل أسبوع إلى أسبوعين بسبب التيارات المائية.