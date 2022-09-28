الكاظمي يُطالب القوى الأمنية العراقية بمتابعة مرتكبي جريمة القصف للمنطقة الخضراء

محمد اسماعيل - القاهرة - العراق - (أ ش أ)

وجه رئيس الوزراء العراقي، القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي، اليوم الأربعاء، القوى الأمنية بمتابعة مرتكبي جريمة القصف الصاروخي للمنطقة الخضراء وسط بغداد وإلقاء القبض عليهم.

وشدد الكاظمي، في بيان صحفي أوردته قناة "السومرية نيوز" العراقية الفضائية، على ضرورة التزام القوى الأمنية بواجباتها في حماية مؤسسات الدولة، والأملاك العامة والخاصة، والمتظاهرين السلميين.

ودعا الكاظمي إلى الالتزام بالسلمية، وبتوجيهات القوى الأمنية حول أماكن التظاهر، مشيرا إلى أن الوضع الأمني الحالي يمثل انعكاساً للوضع السياسي.

وجدد الدعوة للحوار بين كل القوى المتصدية للشأن السياسي للخروج من الأزمة الحالية، ودعم الدولة ومؤسساتها للقيام بمهامها، وتجنيب المواطنين تبعات الصراعات السياسية، والحفاظ على الأمن، ورفض أي مساس بالسلم الاجتماعي، مشدداً على ضرورة استمرار التعاون والتنسيق بين السلطات.