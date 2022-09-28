روسيا تطالب باجتماع لمجلس الأمن على خلفية تسرب الغاز في "نورد ستريم "

محمد اسماعيل - القاهرة - موسكو - (د ب أ)

طالبت روسيا بعقد اجتماع خاص لمجلس الأمن الدولي على خلفية التسريب الذي وقع في خطي أنابيب نورد ستريم 1 و2 للغاز.

وقال دميتري بوليانسكي، نائب رئيس بعثة روسيا لدى الأمم المتحدة في نيويورك، عبر تطبيق تليجرام، اليوم الأربعاء، إن من المتوقع عقد الاجتماع غدا الخميس.

كما ذكرت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا أن موسكو ستطلب عقد جلسة لمجلس الأمن فيما يتعلق بـ "الاستفزازات" المحيطة بخطي الغاز اللذين يمران عبر بحر البلطيق من روسيا إلى ألمانيا.

ويقع التسريب، الذي يتألف معظمه من غاز الميثان الدفيء، قرب جزيرة بورنهولم الدنماركية. وتم تسجيل انفجارات في المنطقة في وقت سابق الأسبوع الجاري.

وأعرب الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي (ناتو) عن اعتقادهما أن خطي نورد ستريم 1 و2 تعرضا لعمل تخريبي متعمد، لكنهما لم يوجها اللوم لأي طرف.

ورفض الكرملين اتهامات أوكرانيا بمسؤولية روسيا عن مواضع التسريب في خطي الغاز، ووصفها بأنها "غبية وسخيفة".