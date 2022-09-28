شكرا لقرائتكم خبر عن شكوك حول لحاق نجم اليونايتد بمباراة السيتي القادمة بالدوري الإنجليزي والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - تناولت تقارير صحفية برطانية عن أنه ما زالت الشكوك تحوم حول مشاركة النجم الإنجليزي هاري مجواير مدافع اليونايتد فى مباراة السيتي القادمة، يأتي ذلك فى ظل الإصابة الأخيرة التي تعرض لها فى مواجهة المنتخب الألماني، ضمن منافسات دوري الأمم الأوروبية.

وأوضحت التقارير أن اللاعب قد يغيب عن ديربي مانشستر المنتظر، الشئ الذي يجعل اللاعب يشعر بالإحباط الشديد خلال الفترة الحالية، خاصة أن مباراة اليونايتد مع الفريقي السماوي دائمًا ما تملؤها الإثارة، كما أن الفوز فى هذه المواجهة تعني صعود الفريق للمركز الرابع.



موقف تين هاج من مشاركة اللاعب!

ومن جانبه يسيطر التحفظ على المدرب الهولندي تين هاج، المدير الفني لمانشستر يونايتد فى الدفع بهاري مجواير خلال تلك المواجهة، لا سيما أن اللاعب ما زال لم تتأكد جاهزيته للقاء بالشكل الكامل، فى ظل ضيق الوقت الذي يسبق المباراة، مما قد يدفعه لعدم المجازفة باللاعب خلال هذه اللقاء.

كما أن تعرض اللاعب للعديد من الإنتقادات فى الفترة الأخيرة بسبب تذبذب مستواه، جعل من اللاعب ثقته فى نفسه تهتز بعض الشئ، الأمر الذي يحتم عدم الدفع باللاعب حتى فى حالة جاهزيته للمباراة، حتى لا يدخل فى صدام مع الجماهير، فى ظل حساسية المباراة للفريقين.



موعد مواجهة اليونايتد والسيتي القادمة

ومن المقرر أن تقام المباراة القادمة بين مانشستر سيتي واليونايتد يوم الأحد القادم فى تمام الساعة الثالثة عصرًا بتوقيت القاهرة، والرابعة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، ضمن فعاليات الجولة التاسعة من مواجهات الدوري الإنجليزي، والتي ستقام على ملعب الإتحاد معقل الفريق السماوي.