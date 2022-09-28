شكرا لقرائتكم خبر عن تشيلسي يزاحم ليفربول وريال مدريد فى الظفر بخدمات جوهرة دورتمند والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - تناولت تقارير صحفية إنجليزية، عن دخول نادي تشيلسي الإنجليزي الصراع فى الحصول على خدمات اللاعب الهولندي جود بيلنجهام، نجم وسط فريق بورسيا دورتمند الألماني، والذي يعد هدف صريح لكلا من ليفربول وريال مدريد فى الفترة الحالية.

وأكد الصحفي مات لو مراسل التليجراف أن نادي تشيلسي يحاول على إستحياء التعاقد مع بيلنجهام من فريقه الألماني، ولكن شدد فى الوقت ذاته أن مسئولي "البلوز" ما زالوا يراقبون الموقف، دون الدخول فى مفاوضات مباشرة مع اللاعب أو ناديه الألماني.



هل يكون بويلي كلمة السر فى الصفقة؟

ويتوقع الكثير من الصحفيين أن فى حالة تدخل تود بيولي مالك فريق تشيلسي فى الصفقة بنفسه، فإن ذلك قد يغير من الأمور تمامًا، خاصة أن المستثمر الأمريكي لديه القدرة فى كسر الشرط الجزائي فى عقد اللاعب إن لزم الأمر.

وينوي مسئولي تشيلسي للإنتظار إلى عرض الريال وليفربول الرسمي من أجل ضم اللاعب، على أن يقوم مسئولي "البلوز" بخطف الصفقة وتقديم عرض مالي أكبر من الثنائي، حتى يقطع الطريق تمامًا أمام أي محاولات آخري لضم النجم الشاب.



موقف اللاعب من الرحيل إلى الدوري الإنجليزي!

وسبق للاعب وإن تحدث عن رغبته فى الفترة القادمة، حيث يري اللاعب أن تواجده فى ريال مدريد أحد الأحلام المفقودة حتى هذه اللحظة، ومن ثم فإن اللاعب يرفض أن يستمع إلى أي عروض آخري فى الفترة الحالية، متمنيًا

أن يحسم الفريق المدريدي المفاوضات لصالحه.