شكرا لقرائتكم خبر عن نجم اليونايتد السابق ينصح ماجواير بطبيب نفسي والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - تحدث جاري نيفيل نجم فريق مانشستر يونايتد السابق عن الأخطاء التي يرتكبها هاري ماجواير لاعب المنتخب الإنجليزي ونجم اليونايتد الحالي خلال الفترة الماضية.

نيفيل ينصح ماجواير بطبيب نفسي

وحث نيفيل نظيره هاري ماجواير لزيارة طبيب نفسي بعد تراجع مستواه خلال الفترات الماضية واداءه المتراجع خاصة مع منتخب إنجلترا في مباريات التوقف الدولي الماضية.

وقال نيفيل في تصريحات تم نشرها في صحيفة ميرور البريطانية:"عندما فقدت ثقتي في نفسي من قبل قمت بزيارة طبيبا نفسيا لمساعدتي، لكن لا يوجد شئ يمكنك أن تفعله إلا السعي وبذل قصارى جهدك".

وأضاف نيفيل:"في مرحلة ما في المستقبل سيعود لمستواه المعتاد، أود أن اقترح عليه ما فعلته، لقد ذهبت لطبيب نفسي وهو بحاجة لذلك، هو بحاجة لمساعدة خارجية من أحد المتخصصين".

ماجواير يتسبب في تعادل إنجلترا أمام ألمانيا

يذكر أن هاري ماجواير قد تسبب في تعادل مثير أمام المنتخب الألماني أمام منتخب إنجلترا بالمباراة الأخيرة بدور المجموعات بدوري الأمم الأوروبية بعدما تسبب في ركلة جزاء على منتخب بلاده بالإضافة إلى تسجيل ألمانيا الهدف الثاني بعد استخلاص الكرة منه في المباراة التي انتهت بالتعادل 3-3.