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المجلس الأعلى: لن تنجح سياسة فرض الارادات

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بغداد - ياسين صفوان - وقال الدفاعي في بيان ورد لـ الخليج 365، انه "أخيراً تأكد ما قاله الإطار التنسيقي، ‏لن تنجح سياسة فرض الارادات ولا منطق القوة، ولا يمكن تجاوز الاتفاق الوطني".

وأضاف: "الحوار والسياقات الدستورية هما الارضية المناسبة لاي اصلاحات منشودة".

وتابع الدفاعي: :نبارك لائتلاف ادارة الدولة تفعيل مجلس النواب وانتخاب النائب الأول"، مؤكدا: "العراق لجميع ابنائه وباب الحوار مفتوح".

 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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