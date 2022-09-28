انت الان تتابع خبر المجلس الأعلى: لن تنجح سياسة فرض الارادات والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال الدفاعي في بيان ورد لـ الخليج 365، انه "أخيراً تأكد ما قاله الإطار التنسيقي، ‏لن تنجح سياسة فرض الارادات ولا منطق القوة، ولا يمكن تجاوز الاتفاق الوطني".

وأضاف: "الحوار والسياقات الدستورية هما الارضية المناسبة لاي اصلاحات منشودة".



وتابع الدفاعي: :نبارك لائتلاف ادارة الدولة تفعيل مجلس النواب وانتخاب النائب الأول"، مؤكدا: "العراق لجميع ابنائه وباب الحوار مفتوح".