انت الان تتابع خبر السومرية تنشر حصيلة المصابين جراء قنابل الغاز في بغداد والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال المصدر لـ الخليج 365، إن 11 متظاهراً أصيبوا خلال احتجاجات اليوم، ضمن ساحة التحرير ومقتربات جسر الجمهورية وسط بغداد؛ وذلك عقب إطلاق القوات الأمنية قنابل الغاز المسيل للدموع.

وفي وقت سابق من اليوم، أفاد مصدر أمني، لـ السومرية، بانسحاب القوات الامنية من الخط الاول لجسر الجمهورية؛ بعد تمكن المتظاهرين بواسطة "الشفل" من اسقاط الصبات وفتح الطريق.



بالمقابل، لجأت القوات الأمنية إلى استخدام الرصاص الحي وقنابل الغاز المسيل للدموع؛ في محاولة منها لتفريق المتظاهرين.