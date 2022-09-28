شكرا لقرائتكم خبر عن ميراث الخنثى والمتحولين جنسيا بين الشريعة والقانون.. نقلا عن "برلمانى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رصد موقع "برلماني"، المتخصص فى الشأن التشريعى والنيابى، فى تقرير له تحت عنوان: " حديث الساعة.. ميراث الخنثى والمتحولين جنسيا فى الشريعة والقانون بين التأويل والتطبيق"، استعرض خلاله كيف قسم العلماء الخنثى لـ"مُشكل" و"غير مُشكل"، واختلفوا على قدر الميراث من 3 أوجه، ومطالبات بسن تشريع بناء على الأبحاث العلمية، وخبير يُجيب عن الأسئلة الشائكة.

حديث الساعة.. ميراث الخنثى والمتحولين جنسيا في الشريعة والقانون بين التأويل والتطبيق.. العلماء قسموا الخنثى لـ"مشكل" وغير مشكل.. واختلفوا على قدر الميراث من 3 أوجه.. ومطالبات بسن تشريع بناء على الأبحاث العلمية



ميراث الخنثى - برلمانى



