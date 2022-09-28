تأجيل محاكمة 7 متهمين في خلية "مصر الجديدة " لـ 22 أكتوبر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- صابر المحلاوي:

قررت الدائرة الثالثة إرهاب، تأجيل ثاني جلسات محاكمة 7 متهمين بخلية مصر الجديدة الإرهابية، لجلسة 22 أكتوبر للاطلاع.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم، وعضوية المستشارين وائل عمران ومحمد نبيل، وسكرتارية أحمد صبحي عباس.

ووجهت النيابة العامة للمتهمين في القضية رقم 2177 لسنة 2022 كلى شمال القاهرة، أنهم في غضون الفترة من عام 2014 وحتى 21 سبتمبر عام 2021، بمحافظات القاهرة والجيزة والأقصر، أولا: المتهمان الأول والثاني توليا قيادة جماعة إرهابية الغرض منها الدعوة للإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وامنه للخطر وتعطيل أحكام الدستور والقوانين، ثانيا: المتهمون جميعا انضموا للجماعة موضوع الاتهام مع العلم بأغراضها ووسائلها في تحقيق تلك الأغراض وتلقى المتهمون من الثالث وحتى السادس تدريبات عسكرية وأمنية وتقنية لتحقيق أغراضها، و ثالثا: المتهمين جميعا ارتكبوا جرائم تمويل الإرهاب وكان التمويل لجماعة إرهابية ولعمل إرهابي بأن جمعوا وتلقوا وحازوا وأمدوا ونقلوا ووفروا أسلحة وذخائر ومفرقعات ومهمات ومواد لجماعة إرهابية.