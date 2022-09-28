لأول مرة من 25 سنة.. لبنان يخفض سعر الصرف الرسمي الشهر المقبل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيرين صلاح:

قال وزير المالية اللبناني يوسف خليل، في تصريحات لوكالة رويترز اليوم الأربعاء، إن مصرف لبنان المركزي سيتبنى سعر صرف رسمي موحد نهاية الشهر المقبل عند 15 ألف ليرة مقابل الدولار.

وتأتي تصريحات خليل، في وقت يتم تداول الدولار في لبنان بأكثر من سعر، ويبلغ سعره الرسمي المعتمد منذ أكثر من 25 سنة لدى المركزي عند 1507 ليرات، بينما يتم تداول العملة الأمريكية في السوق الموازية بأكثر من 38 ألف ليرة للدولار.

ويواجه لبنان أزمة اقتصادية منذ 2019، هوت بسعر الليرة بأكثر من 95%، فيما تتفاوض البلاد مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض لإنقاذ الاقتصاد، لكن الصندوق يرى أن الحكومة اللبنانية تسير ببطئ في تنفيذ الإصلاحات المطلوبة.

ويعد توحيد أسعار الصرف في لبنان أحد الشروط العديدة التي وضعها صندوق النقد الدولي للبنان لتأمين حزمة مساعدات تحتاج إليها الدولة، وفقا لرويترز.