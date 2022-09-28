جيتس العقارية: تسليم مشروعنا بحي الأعمال بالعاصمة الإدارية خلال أيام (حوار)

محمد اسماعيل - القاهرة - رئيس الشركة: 11 مليارات جنيه إجمالي استثماراتنا.. و400 مليون مبيعات من الخارج

حوار- صفاء أرناؤوط:

تستهدف شركة جيتس للتطوير العقاري تسليم مشروعها "أوداز AUDAZ" بحي المال والأعمال بالعاصمة الإدارية خلال أيام بإجمالي عدد وحدات 753 وحدة، واستثمارات 2.4 مليار جنيه، وفقًا لتصريحات حسن نصر، الرئيس التنفيذي للشركة جيتس للتطوير العقاري.

وقال نصر، حوار لمصراوي، أن مشروع أوداز بالعاصمة الإدارية هو مشروع تجاري إداري طبي، بمساحات تتراوح من 46 إلى 111 مترا للجزء الإداري، ومن 19 إلى 86 مترا للجزء التجاري، بإجمالي مساحة 4 أفدنة بمساحة بنائية 16800 متر مربع، وانتهت من بيع 85% منه حتى الآن.

وكان مجلس إدارة شركة جيتس للتطوير العقاري وافق على تعيين حسن نصر رئيسًا تنفيذيًا للشركة في مايو الماضي.

وكشف الرئيس التنفيذي لشركة جيتس للتطوير العقاري عن خطة الشركة المستقبلية خلال الفترة المقبلة من حيث تسليم المشروعات وتنفيذ وتطوير مشروعات جديدة، قائلًا إن الشركة تمتلك محفظة مشروعات تقدر بحوالي 5 مشروعات تتمثل في "أوداز" و"كتالان" و"فيينا" بالعاصمة الإدارية الجديدة، بالإضافة إلى مشروعين بمنطقة غرب القاهرة "ويست جيت" و"بلازا سبانا PLAZA ESPANA".

وقال إن الشركة أطلقت مشروعًا جديدًا بوصلة دهشور على مساحة 17 فدانا وهو مشروع تجاري إداري، وتتعاون فيه الشركة مع المهندس رائف فهمي وشركة إنفيرجن للاستشارات العقارية لخلق قيمة مضافة للمشروع بمنطقة غرب القاهرة.

وأضاف الرئيس التنفيذي للشركة أن "جيتس" تستهدف استثمار 2 مليار جنيه بالمشروع ومن المخطط بيعه خلال 14 شهرًا، وسيتم الانتهاء منه بالكامل وتسليمه خلال عامين ونصف.

وحول إجمالي استثمارات جيتس بالسوق المصري، قال "نصر" أن الشركة استثمرت حوالي 9 مليارات جنيه بسوق العقارات في مصر موزعة بين 5 مشروعات، وذلك بخلاف المشروع الجديد في وصلة دهشور ليصبح إجمالي الاستثمارات 11 مليار جنيه بكافة المشروعات.

وأضاف أن الشركة تمتلك أيضًا مشروع "كتالان"، وهو ثاني مشروعاتها بالعاصمة الإدارية في حي "R7" بإجمالي استثمارات 2 مليار جنيه وتم الانتهاء من بيعه بالكامل، ويضم جزءا تجاريا بإجمالي استثمارات حوالي 200 مليون جنيه، وتم فتح باب البيع به.

ويعد مشروع فيينا ثالث مشروعات جيتس بالعاصمة بإجمالي استثمارات 2.4 مليار جنيه، وحققت الشركة 40% من مبيعاته، ومن المخطط أن يتم الانتهاء منه بالكامل خلال 2024، وفقًا لتصريحات الرئيس التنفيذي للشركة.

وقال إن جيتس تمتلك أيضًا مشروع "ويست جيت" التجاري بإجمالي استثمارات 1.1 مليار جنيه، بالإضافة إلى مشروع "PLAZA ESPANA" بالشيخ زايد بإجمالي استثمارات مليار جنيه وتم الانتهاء منه وبيعه بالكامل.

وأضاف نصر أن الشركة حققت مبيعات من الخارج بقيمة 400 مليون جنيه، وبالتحديد من دول اليمن والسعودية، وذلك في إطار خطة الشركة لدعم تصدير العقار للخارج.

وحول ارتفاع أسعار المواد الخام وتأثيرها على أسعار المنتج العقاري، قال إن الأسعار ارتفعت بنسب وصلت إلى 50% وبالتالي فالشركات تتحمل جزءا من هذه الارتفاعات والعميل يتحمل جزءا حتى لا يحدث تعثر للمشروعات أو تباطؤ.

وأوضح أن جيتس تدرس خلال الفترة المقبلة الحصول على تمويل بنكي وذلك بعد تسليم مشروعيها "أوداز" و"ويست جيت"، وذلك في ظل التحديات الكبيرة التي يواجهها السوق العقاري المصري مؤخرًا، مشيرًا إلى أن الشركة حتى الآن لم تحصل على أي قروض تمويلية وتمويل مشروعاتها يتم بشكل ذاتي.

وطالب نصر الحكومة بإعادة النظر إلى شروط التمويل العقاري ومد فترات سداد سعر الأرض بالنسبة للمطور وسداد أقساط الوحدات بالنسبة العميل، مشيرًا إلى أن تكلفة الأرض كانت تتراوح من 5 إلى 7% من إجمالي التكلفة الاستثمارية بالمشروع، والآن أصبحت تمثل 35% من قيمة المشروع وهو ما يمثل تحديًا كبيرًا أمام المطور.