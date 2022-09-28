بعد توجيه الرئيس.. مصدر يكشف موقف تشغيل العيادات المسائية بالمستشفيات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد جمعة:

قال مصدر بوزارة الصحة والسكان، إن الوزارة تعكف حالياً على وضع خطة تنفيذية لتشغيل عيادات مسائية بالمستشفيات، بعد توجيه الرئيس عبدالفتاح السيسي بهذا الأمر خلال اجتماعه مؤخرًا مع وزير الصحة الدكتور خالد عبدالغفار.

كان الرئيس السيسي وجّه بسرعة تطبيق حزمة الحوافز المادية للاطقم الطبية، وكذلك تشغيل عيادات مسائية بالمستشفيات، وتخصيص نسبة من عوائدها للأطباء والهيئة الطبية المعاونة، مما يحقق دخلا إضافيا للفريق الطبي يتناسب مع الجهد المبذول في تقديم أوجه الرعاية الصحية.

وأوضح المصدر لمصراوي، أنَّ قطاع الطب العلاجي بالوزارة بصدد تجهيز الخطة التي تتضمن محاور عمل العيادات المسائية بالمستشفيات، وتوفير الأطقم الطبية اللازمة، وتحديد ما إن كانت تلك العيادات سيتم تعميمها على كافة المستشفيات أو قصرها على مستشفيات معينة، على أن يتم عرضها على الوزير لاعتمادها.

ولم يحدد المصدر موعدا رسمياً لعمل تلك العيادات حتى الآن، انتظارا للانتهاء من خطة تشغيلها.