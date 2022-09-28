رئيس الوزراء يترأس الاجتماع الأول للجنة العليا لصناعة السيارات

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- أ ش أ:

‎‎ ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، الاجتماع الأول للجنة العليا لصناعة السيارات.

وكان رئيس مجلس الوزراء أكد، في تصريحات سابقة، أن الدولة المصرية تضع مسألة توطين صناعة السيارات على قمة أولوياتها، وليس لديها خيارات أخرى غير الإسراع في إنجاز هذا الملف المهم الذي يحظى بجميع صور الدعم من الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

وأشار إلى أن "استراتيجية تنمية صناعة السيارات" تضمنت حزمة من الحوافز التنافسية لأي مستثمر، ونحن منفتحون لمناقشة وتسهيل أي إجراءات في سبيل المضي قدما في تنفيذ هذه الاستراتيجية.​