انت الان تتابع خبر رئيس الجمهورية يدعو للتفاهم وتوحيد الصفوف والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال المكتب الإعلامي لرئيس الجمهورية في بيان ورد ـ الخليج 365، ان " رئيس الجمهورية هنأ محمد الحلبوسي بمناسبة تجديد الثقة له رئيساً لمجلس النواب، ومحسن المندلاوي بمناسبة انتخابه النائب الأول لرئيس مجلس النواب، حيث أعرب عن خالص التمنيات لهما بالنجاح والموفقية في القيام بالمهام الوطنية والدستورية".



وأضاف ان "الرئيس أكّد على ضرورة توحيد الصف الوطني وتكاتف الجميع والتفاهم الوطني وتغليب مصلحة الوطن من أجل تلبية متطلبات المرحلة الراهنة للبلد والاستحقاقات المُنتظرة، والاستجابة لتطلعات الشعب العراقي في العيش الكريم الحر".

