انت الان تتابع خبر "وزير الصدر" يتهم هذه الجهات بقصف الخضراء والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال صالح محمد العراقي في بيان، "نرفض رفضاً قاطعاً استعمال العــنف والســلاح الذي قامت به جهات مجهولة وذلك بقـصف المنطقة الخضراء تريد من خلاله إيقاع الفتنة في عراقنا الحبيب".

وأضاف، أنه "حسب الظاهر إن من قام بهذا العمل هو المــحتل وأذنابه من الإرهــاب وفلول البــعث الصــدامي أو جهات تريد النيل من سمعة الإصلاح والمصلحين أو إتهام (الثـــوار) بذلك".



وأتم "الوطن أغلى من كل شيء.. وإن بسطت يدك لتقـتلني ما أنا بباسط يدي لأقتـلك.. والله ولي المصلحين".