انت الان تتابع خبر مجلس النواب ينتخب "محسن المندلاوي" نائباً أول للحلبوسي والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقالت الدائرة الاعلامية لمجلس النواب في بيان ورد لـ الخليج 365، ان "المجلس صوت على انتخاب النائب محسن المندلاوي نائباً اول لرئيس المجلس".

وأضافت ان "عدد المصوتين للنائب محسن المندلاوي بلغ ٢٠٣ اصوات، فيما بلغ عدد المصوتين للنائب ياسر الحسيني ٧ أصوات، وعدد المصوتين للنائب باسم الخشان ١٧ صوتا، وبلغ عدد الاوراق الباطله ١٣ صوتا".



وكانت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب ذكرت في وقت سابق، ان "المجلس، صوت على تجديد الثقة برئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي".

وأضافت ان "العدد الكلي للمصوتين بلغ 235 نائباً"، مشيرة الى ان "الموافقين على الاستقالة 13 نائباً فقط والرافضين للاستقالة 222 نائباً".