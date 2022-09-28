شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الوهاب عبد الرازق لرئيس مجلس شيوخ فرنسا: الدبلوماسية البرلمانية ترسخ علاقات الدول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التقى المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ صباح اليوم الأربعاء، "جيرار لارشيه" رئيس مجلس الشيوخ الفرنسى، وذلك فى إطار زيارته الرسمية على رأس وفد برلمانى رفيع المستوى إلى فرنسا تلبية لدعوة من رئيس مجلس الشيوخ الفرنسى.

وفى مستهل اللقاء، أعرب المستشار عبد الوهاب عبد الرازق ، رئيس مجلس الشيوخ عن بالغ شكره على حفاوة الاستقبال والتى تعكس مدى التقدير الذى تكنه فرنسا لمصر، مؤكداً على متانة العلاقات البرلمانية المصرية الفرنسية.

كما أوضح رئيس مجلس الشيوخ أن الدبلوماسية البرلمانية تُمثل رافداً هاماً من روافد العلاقات الثنائية، مشيراً إلى الدور الهام المنوط بالمجالس النيابية فى توطيد أواصر العلاقات والحرص على استكشاف سبل تطويرها بما يلبى تطلعات وطموحات الجانبين، ويسمح بتبادل الخبرات والتجارب وأفضل ممارسات العمل البرلمانى، خاصة فى ضوء ما يتمتع به الجانبان من تجارب برلمانية وتشريعية عريقة.

ومن جانبه، رحب "جيرار لارشيه" بوفد مجلس الشيوخ المصرى برئاسة المستشار عبدالوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ ، مثمناً الدور الهام لمجلس الشيوخ فى إثراء الحياة السياسية المصرية، مشيداً بالعلاقات المتميزة التى تربط بين القيادتين السياسيتين للبلدين والقائمة على الشفافية والثقة المتبادلة، معتبراً أنها تمثل حجر الزاوية فى دفع العلاقات بين البلدين إلى آفاق أرحب، كما أشاد رئيس مجلس الشيوخ الفرنسي بالدور البناء الذى تضطلع به مصر كعامل استقرار فى منطقة الشرق الأوسط.

وتناول اللقاء سبل تعزيز العلاقات البرلمانية المصرية الفرنسية، وكيفية تحقيق الاستفادة المُثلى من الزخم الحالى الذى تشهده العلاقات على كافة الأصعدة، كما اتفقا الجانبان على ضرورة أن يكون التعاون بين مجلسي الشيوخ المصرى والفرنسي أحد مكونات الشراكة الاستراتيجية القائمة بين البلدين الصديقين.

شارك فى اللقاء، المستشار محمود إسماعيل عتمان الأمين العام ونواب مجلس الشيوخ : هانى نعمة الله ، وهبة شاروبيم ، وريهام عفيفى، والسفير علاء يوسف سفير مصر في باريس.