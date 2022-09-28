شكرا لقرائتكم خبر عن بسبب كيتا..ليفربول يقترب من خطف هدف ريال مدريد والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - أفادت تقارير صحفية عالمية عن اشتعال المنافسة بين ليفربول ونظيره ريال مدريد فيما يخص التعاقد مع صفقة جود بيلينجهام لاعب وسط فريق بوروسيا دورتموند خلال الفترة المقبل.

وتسعى الفرق الأوروبية الكبرى خلال الفترة القادمة لتدعيم الصفوف بصفقات صغيرة السن من أجل بناء فريق قوي في المستقبل، حيث لفت بيلينجاهم الأنظار خاصة في ظل المستويات المرتفعة التي يقدمها اللاعب مع الفريق الألماني خلال الفترة الماضية.

ليفربول يخطط لإقحام كيتا في صفقة بيلينجهام

ووفقا لما نشرته صحيفة إكسبريس البريطانية، فإن ليفربول يرغب في إقحام نابي كيتا لاعب وسط الفريق في الصفقة من أجل موافقة دورتموند على رحيل بيلينجهام لصفوف الريدز.

وأضافت الصحيفة أن إدارة ليفربول تعلم بأن إدارة دورتموند ستوافق على التعاقد مع نابي كيتا بالإضافة إلى الحصول على مبلغ من المال مقابل انتقال بيلينجهام إلى قلعة الأنفيلد.

وأكملت الصحيفة أن كيتا كان له تجربة سابقة في الدوري الألماني مع لايبزيج وقدم مستويات مرتفعة إلا أنه لم يقدم نفس الاداء رفقة ليفربول حتى الآن.

ليفربول يقترب من بيلينجهام

وترى الصحف العالمية أن ليفربول سيكون قريبا من أي ناد أوروبي آخر لضم اللاعب الإنجليزي بسبب رغبة دورتموند في الحصول على خدمات كيتا.