شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة الصناعة بـ"الشيوخ" تناقش إنشاء مجلس أعلى لصناعة السيارات بحضور الوزير.. اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعقد لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر برئاسة النائب محمد حلاوة بالاشتراك مع مكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية والطاقة والبيئة والقوى العاملة بمجلس الشيوخ، اجتماعاً اليوم الأربعاء، وذلك لمناقشة مشروع قانون بإنشاء المجلس الأعلى لصناعة السيارات وصندوق تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة.

ومن المقرر أن يحضر الاجتماع أحمد سمير وزير التجارة والصناعة، وقد أرسل مجلس النواب إلى مجلس الشيوخ القانون المقدم من الحكومة، بشأن إنشاء مجلس أعلى لصناعة السيارات، وذلك لإبداء الرأى فيه طبقا للدستور فى مادته رقم 249.