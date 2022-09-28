شكرا لقرائتكم خبر عن نائب رئيس الحزب الناصرى: الزعيم جمال عبد الناصر موجود فى قلوب المصريين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال مصطفى عبد النبى نائب رئيس الحزب العربى الديمقراطى الناصرى، إن الوحدة موجودة بين أبناء الشعب العربى، وتعتبر الوحدة من أهم مقولات الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، الذى توفى يوم 28 سبتمبر 1970.

وأشار نائب رئيس الحزب اليوم خلال تواجده بضريح جمال عبد الناصر لإحياء ذكرى رحيل التى تمر الذكرى الـ52 على رحيل قائد ثورة 23 يوليو وصاحب النهضة المصرية الحديثة، إلى أن الزعيم جمال عبد الناصر لازال فى قلوب المصريين حيث أنهم يحتفلون بذكرى رحيله من كل عامًا بفعاليات تخليدًا لذكراه، غير أنها فعاليات مختلفة لكل تيار عن الآخر.

وأكد أن رحيل عبد الناصر يمثل ضمير الأمة العربية والكرامة والوحدة العربية فى ظل التغيرات والتكتلات التى تحدث موكدا أنه يمثل نصير الفقراء والحريات.

كما تواجد صباح اليوم الأربعاء عبد الحكيم جمال عبد الناصر نجل الزعيم الراحل بضريح الزعيم والإعلامى مصطفى بكرى وجمال زهران وحفيد الزعيم خالد جمال عبدالناصر أمام قبر الزعيم الراحل، لم يجتمع قادة التيارات الناصرية كما رسخ لمبادئ الوحدة فى نظرياته السياسية، فهم شتات فرقتهم العصبيات السياسية.

وفق كشوف الأحزاب المصرية، هناك أكثر من حزب يمثل التيار الناصرى، على رأسهم حزب الكرامة، والعربى الديمقراطى الناصرى والوفاق القومى والمؤتمر الشعبى الناصرى، والتيار الشعبي.