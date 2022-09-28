شكرا لقرائتكم خبر عن النائب حازم الجندى: توجيهات الرئيس بحل مشكلات المستثمرين تجذب الاستثمار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال المهندس حازم الجندى، عضو مجلس الشيوخ، ومساعد رئيس حزب الوفد للتخطيط الاستراتيجى أن حديث الرئيس عبد الفتاح السيسى، أمس خلال افتتاح عدد من المشروعات القومية بمحافظتى القليوبية والدقهلية، يعكس وجود جدية فى ملف مشكلات المستثمرين، والعمل بخطوات سريعة نحو حلها، والاستماع للمستثمرين والمصنعين بشأن احتياجاتهم لتوفير مناخ وبيئة استثمارية ملائمة متوفره فيها كافة مقومات الصناعة والتجارة والزراعة، وإزالة كافة المعوقات.

وأكد الجندى، فى بيان له، أن القيادة السياسية أيقنت أن المرحلة الراهنة وفى ظل الظروف القاسية التى يمر بها العالم تستلزم تنمية صناعية كبرى، وأن الاعتماد على الصناعة المحلية وتعميقها وتحقيق الاكتفاء الذاتى من كافة السلع والمحاصيل، بات يمثل ضرورة قصوى الآن، الأمر الذى جعلها تقر العديد من الامتيازات والحوافز التشجيعية للمستثمرين وإصدار توجيهات لمحافظ البنك المركزى بحل أى مشكلة تقابل بيئة العمل والاستثمار فى مصر.

ولفت المهندس حازم الجندى، أن تعزيز تواجد الفرص الاستثمارية الشاملة والمتنوعة يمثل أمان كبير وخطوة هامة نحو تحقيق النهوض المطلوب فى الفترة الراهنة وذلك فى إطار سعى الدولة المصرية للانتقال للجمهورية الجديدة التى تتطلب بالتأكيد تضافر الجهود والتكاتف معا من أجل إعلاء التنمية والتعمير والبناء.

وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن الرئيس السيسى حريص على تبنى أسلوب المكاشفة والمصارحة الشعب المصرى، فى توضيح كافة التحديات التى تواجه مصر ومثال على ذلك التحديات الاقتصادية جراء أزمة فيروس كورونا التى استمرت لأكثر من عامين، وبعدها أزمة الحرب الروسية الأوكرانية.