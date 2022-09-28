شكرا لقرائتكم خبر عن جمال عبد الناصر.. توافد المحتفلين بذكرى رحيل الزعيم على ضريحه.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تواجد صباح اليوم الأربعاء عبد الحكيم جمال عبد الناصر نجل الزعيم الراحل بضريح الزعيم حيث تمر الذكرى الـ52 على رحيل قائد ثورة 23 يوليو وصاحب النهضة المصرية الحديثة، الزعيم الخالد ناصر، إذ توفى فى 28 سبتمبر سنة 1970.

كما التف محبو الزعيم حول الضريح رافعين لافتات مدون عليها اسم الزعيم الراحل، كما تواجد في الضريح أيضا عدد كبير من أعضاء الحزب العربي الديموقراطي الناصري، والنائب مصطفي بكري عضو مجلس النواب.

وجمال عبد الناصر صاحب أكبر جنازة فى تاريخ مصر، ودعوه بحب، ولا يزالون يتذكرونه حتى اليوم، حيث تمر الذكرى الـ52 على رحيل قائد ثورة 23 يوليو وصاحب النهضة المصرية الحديثة، الزعيم الخالد ناصر، إذ توفى فى 28 سبتمبر سنة 1970.

"ناصر يا حرية، ناصر يا وطنية، يا حرية يا وطنية، يا روح الأمة العربية"، هكذا تغنى العندليب الأسمر من كلمات الشاعر الكبير صلاح جاهين، واصفا بكلمات بسيطة لكن معبرة الزعيم الذى أحبه شعبه، فأصبح خالدا فى ذاكرة الأمة بأكملها، إنه الزعيم جمال عبد الناصر.