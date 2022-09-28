انت الان تتابع خبر بعد فراره من سجن الاستخبارات.. القبض على الموقوف الهارب في سيطرة الإقليم والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - الخليج 365 – أمن

أفاد مصدر أمني، اليوم الاربعاء، بألقاء القبض على الموقوف الهارب "عبد العزيز عامر مظهر فياض"، بعد فراره من سجن استخبارات الارهاب في سيطرة اقليم كردستان بالتعاون مع سلطات الإقليم.



وقال المصدر للسومرية نيوز، إن "الارهابي الهارب من سجن الاستخبارات المدعو (عبد العزيز عامر مظهر) تم القاء القبض عليه في سيطرة اقليم كردستان، بالتعاون مع سلطات أربيل".

وأضاف، ان "الهارب متهم بقضايا جنائية وليس قضايا ارهابية"، مبينا انه "هرب من سجن الاستخبارات في الاسبوع الماضي".

وفي السياق نفسه، أعلنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية، تفاصيل القاء القبض على المحكوم الهارب (عبد العزيز عامر مظهر فياض) الذي هرب من موقف المديرية العامة للاستخبارات ومكافحة الارهاب فجر يوم السبت الماضي.

وقالت الوكالة في بيان ورد للسومرية نيوز، "بالتعاون مع الأبطال في السلطات الأمنية في أربيل، تم القاء القبض على المحكوم الهارب (عبد العزيز عامر مظهر فياض) الذي هرب من موقف المديرية العامة للاستخبارات ومكافحة الارهاب فجر يوم السبت الماضي ٢٤ أيلول ٢٠٢٢".

وأضاف البيان، انه "تم القبض عليه واعادته بعد عملية ناجحة الجمت الافواه التي كالت الاتهامات الى وكالة الاستخبارات هذه الوكالة التي اذلت الإرهاب والجريمة المنظمة وكان لها صولات وجولات في مختلف الميادين والتي كانت تعمل ولا تلتفت لتلك الاصوات النشاز".

وتابع البيان، "إننا في الوقت الذي نثمن فيه جميع الجهود التي سعت لإنجاز هذه العملية الأمنية نحتفظ بحق الرد واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق كل من اتهم الوكالة بأنواع التهم من بينها اخذ الأموال والتواطؤ وغيرها لتهريب هذا المتهم الذي كان موقوف على ذمة قضية جنائية وهي جريمة قتل وليست إرهابية كما روج لها البعض من أجل البحث عن ما يسمى السبق الصحفي او يضمر العداء لوكالة الاستخبارات لكونها ضربت بيد من حديد الرؤس العفنة التي لا تريد الخير لبلد القيم والحضارات بلاد وادي الرافدين".

وأوضح البيان، ان "وكالة الاستخبارات بالتنسيق مع الاجهزة المختصة ستعمل أيضا على محاسبة المتورطين الذين ساعدوا هذا المتهم في عملية هروبه".

وذكر ان "هناك اعترافات لهذا المتهم ستبث بعد إكمال التحقيقات القانونية.. نجدد الشكر للأبطال في وكالة الاستخبارات والشجعان في السلطات الأمنية في أربيل على هذا التعاون والتنسيق المثمر".