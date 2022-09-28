انت الان تتابع خبر متظاهرون يعبرون الحاجز الأول من جسر الجمهورية وسط بغداد (صور) والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - الخليج 365 – بغداد

أفاد مراسل السومرية، بان المتظاهرين في ساحة التحرير وسط العاصمة بغداد قد عبروا الحاجز الاول لجسر الجمهورية المؤدي الى المنطقة الخضراء.

