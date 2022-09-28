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متظاهرون يعبرون الحاجز الأول من جسر الجمهورية وسط بغداد (صور)

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بغداد - ياسين صفوان - الخليج 365 – بغداد
أفاد مراسل السومرية، بان المتظاهرين في ساحة التحرير وسط العاصمة بغداد قد عبروا الحاجز الاول لجسر الجمهورية المؤدي الى المنطقة الخضراء.

وقال المراسل ان "المتظاهرين تمكنوا من عبور الحاجز الاول من جسر الجمهورية وسط العاصمة بغداد والوصول الى الكتل الكونكريتية".

 

وفي وقت سابق، أفاد مصدر أمني، بوجود انتشار كثيف لقوات حفظ القانون، ونصب كتل كونكريتية على جسر الجمهورية بشكل ثلاثة خطوط".


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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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