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القضاء يتصدى لوقائع تحرير إيصالات الأمانة بين الأزواج بالبطلان.. عن برلمانى

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القاهرة - سامية سيد - رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له بعنوان: "القضاء يتصدى لوقائع تحرير إيصالات الأمانة عند زواج القاصرات"، استعرض خلاله أزمات تحرير إيصالات الأمانة بين الأزواج، حيث أرست محكمة النقض المصرية مبدأ قضائيا جديدا، قالت فيه: "إيصال الأمانة الصادر كمقابل لضمان أتمام الأثار المترتبة على عقد الزواج لا يصلح سندا للمديونية"، وإليكم التفاصيل كاملة:

 

القضاء يتصدى لوقائع تحرير إيصالات الأمانة عند زواج القاصرات.. النقض ترسى مبدأ جديدا: إيصال الأمانة الصادر كمقابل لضمان أتمام الأثار المترتبة على عقد الزواج لا يصلح سندا للمديونية

 

 

 


                                        برلمانى


 

 

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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