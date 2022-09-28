شكرا لقرائتكم خبر عن القضاء يتصدى لوقائع تحرير إيصالات الأمانة بين الأزواج بالبطلان.. عن برلمانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له بعنوان: "القضاء يتصدى لوقائع تحرير إيصالات الأمانة عند زواج القاصرات"، استعرض خلاله أزمات تحرير إيصالات الأمانة بين الأزواج، حيث أرست محكمة النقض المصرية مبدأ قضائيا جديدا، قالت فيه: "إيصال الأمانة الصادر كمقابل لضمان أتمام الأثار المترتبة على عقد الزواج لا يصلح سندا للمديونية"، وإليكم التفاصيل كاملة:

القضاء يتصدى لوقائع تحرير إيصالات الأمانة عند زواج القاصرات.. النقض ترسى مبدأ جديدا: إيصال الأمانة الصادر كمقابل لضمان أتمام الأثار المترتبة على عقد الزواج لا يصلح سندا للمديونية



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