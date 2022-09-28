تراجع الفاصوليا والباذنجان.. أسعار الخضروات والفاكهة بسوق العبور اليوم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيرين صلاح:

تراجعت أسعار كيلو الكوسة، والباذنجان البلدي، والفاصوليا، والخيار الصوب بين 25 قرشا وجنيه، خلال تعاملات اليوم الأربعاء، مقارنة بمستواه أمس، بينما ارتفعت أسعار كيلو الفلفل الحامي، والعنب البناتي الأحمر، والعنب البناتي الأصفر 50 قرشا.

واستقرت أسعار عدد من أصناف الفاكهة، اليوم، وفقا لبيانات سوق العبور.

يقدم الخليج 365 أسعار عدد من أصناف الخضروات والفاكهة للكيلو يوميًا، وفقا للموقع الرسمي لسوق العبور.

أسعار الخضروات

الطماطم بين 2 جنيه و4 جنيهات.

البطاطس بين 3.5 و5.5 جنيه.

البصل بين 2 جنيه و4 جنيهات.

الكوسة بين 3.5 و5.5 جنيه، بتراجع 50 قرشا.

الفاصوليا بين 10 جنيهات و15 جنيها، بتراجع جنيه.

الباذنجان البلدي بين 2 و3.5 جنيه، بتراجع 25 قرشا.

الفلفل الرومي البلدي بين 3.5 و5.5 جنيه.

الفلفل الحامي البلدي بين 3.5 و5.5 جنيه، بزيادة 50 قرشا.

الملوخية بين 2.5 و3.5 جنيه.

الخيار الصوب بين 3.5 و5.5 جنيه، بتراجع 50 قرشا.

الخيار البلدي بين 3 و5 جنيهات.

أسعار الفاكهة

الليمون البلدي بين 4 و9 جنيهات.

العنب البناتي الأصفر بين 6 و8 جنيهات، بزيادة 50 قرشا.

العنب البناتي الأحمر بين 6 و8 جنيهات، بزيادة 50 قرشا.

الكنتالوب بين 4 و8 جنيهات.

الرمان بين 5 و10 جنيهات.

المانجو الزبدية بين 9 جنيهات و11 جنيها.

المانجو البلدي بين 7 و9 جنيهات.