بالصور- الانتهاء من أعمال إنشاء بوابة الممشى السياحي بمدينة دهب

محمد اسماعيل - القاهرة - جنوب سيناء – رضا السيد:

قال اللواء عبدالله الديب، رئيس مدينة دهب بجنوب سيناء، إنه جرى الانتهاء من أعمال إنشاء بوابة الممشى السياحي بالمدينة، وروعي عند تصميمها الهوية البصرية الخاصة بالمدينة، والتي تعبر عن طبيعة المدينة السياحية، وأهم المعالم السياحية بها، ليسهل على كل ما يراها التعرف على مقومات المدينة السياحية، كما جرى تركيب الإضاءة بشكل يناسب تصميم الممشى، لضيف جمال وروعة للمكان.

وأوضح رئيس المدينة في تصريح لـ"الخليج 365" اليوم الأربعاء، أنه جرى تجميل أحد ميادين الممشى بحروف كلمة "دهب"، و تركيب تندات من القماش الملون على المنطقة الترفيهية المطلة على الممشى السياحي، وطبع عليها الهوية البصرية، لتوحيد الرؤية بالممشى، إضافة إلى إضفاء شكل جمالي وحضاري للممشى.

وأشار إلى أنه جار تطوير الممشى بطول 1,5 كيلو متر، وعرض 10 أمتار، ويتضمن نافورة راقصة، وميادين، وأعمال إضاءة، ومظلات، وشاطئ خاص لذوي الهمم بمنطقة اللايت هوس وسقالتين، وممشى للدراجات، وآخر للمشاة.

وتابع : كما جرى تطوير المحلات والبازارات التي توجد على جانبي الممشى ليكتمل الشكل الحضاري بالمكان الذي يعد قبلة للسائحين من مختلف جنسيات العالم، لافتًا إلى أنه جار وضع اللمسات الجمالية النهائية بالممشى تمهيدًا لافتتاحه خلال الفترة المقبلة.