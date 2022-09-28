ارتفاع البلطي وتراجع البوري.. أسعار السمك اليوم الأربعاء بسوق العبور

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيرين صلاح:

ارتفع سعر كيلو السمك البلطي والجمبري، خلال تعاملات اليوم الأربعاء، في سوق الجملة بالعبور، مقارنة بمستوياتها أمس، بينما تراجع سعر كيلو السمك البوري والكابوريا.

ويقدم الخليج 365 أسعار عدد من أنواع السمك والمأكولات البحرية في سوق العبور اليوم، وفقا لبيانات الموقع الرسمي للسوق.

أسعار السمك اليوم

ارتفع سعر كيلو السمك البلطي جنيها، ليتراوح بين 28 و36 جنيها.

وتراوح سعر كيلو الفيليه البلطي بين 30 و160 جنيها.

وسجل سعر كيلو المكرونة السويسي بين 80 و120 جنيها.

واستقر سعر كيلو السبيط والكاليماري ليتراوح بين 100 جنيه و280 جنيها.

وتراجع سعر كيلو الكابوريا 4 جنيهات، ليتراوح بين 22 و76 جنيها.

وزاد سعر كيلو الجمبري 10 جنيهات، ليتراوح بين 65 و125 جنيها.

وهبط سعر كيلو البوري جنيهين ليتراوح بين 60 و80 جنيها.