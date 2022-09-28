وفاة فنان عربي

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بغداد - ياسين صفوان - ونعى عمانيون ومنصات إخبارية، الفنان العماني، الذي اشتهر بشكل خاص بأغانيه الوطنية إلى جانب الأغاني العاطفية.

وتعرض الفنان مدين مسلم قبل عدة أشهر لوعكة صحية، نتيجة اصفرار في الكبد، إذ تلقى العلاج في مستشفيات السلطنة عدة أيام قبل أن يتم نقله للهند.



وكان ابن عمه أحمد باجري صرح قبل نحو شهرين، في مداخلة على إذاعة "الوصال" مع الإعلامي محمد العلوي، أن الفنان مدين أصيب بانسداد القناة بين الكبد والمرارة نتيجة اصفرار الكبد، كما إنه عانى من تهشم في فقرات الظهر والحوض.

ووصف أحمد باجري، حالة الفنان الراحل آنذاك، بالصعبة، مبينا أنه يتلقى علاجا على حسابه الخاص، إلا أن تكاليف العلاج مرتفعة.

وسبق أن ناشد مشاهير وفنانين في سلطنة عمان بتكفل الدولة بعلاج الفنان الراحل، ونقله إلى ألمانيا.



والفنان الراحل مدين بن مسلم الباجري الكثيري، أثرى الفن العماني بأغانيه قرابة 40 عاما.

ومن أبرز أغانيه "بصبر عليك" و"بنت الجنوب" و "الظفارية" وغيرها.