انت الان تتابع خبر موقف مروري جديد بالقطوعات والزحامات في بغداد والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال المصدر للسومرية، إن "حركة السير تشهد زحامات كثيفة وقطوعات عديدة في أغلب مناطق العاصمة بغداد"، مبينًا أن"جسر الجمهورية مغلق تمامًا، بالاضافة الى سريع منطقة الدورة الذي يشهد ازدحامًا لغاية جسر بغداد الكبير".وأضاف، أن "سيطرة شقق منطقة زيونة تشهد ازدحامًا شديدًا، اما الخروج من منطقة الزعفرانية فهو أشبه بالمغلق".

وبين، أن "جسر الجادرية مزدحم جدأ، وحركة السير فيه شبه معدومة، كذلك جسر الأمانة، بالاضافة الى جسر الطابقين"، مشيرًا الى "وجود أزدحام شديد وحركة سير شبه متوقفة قبل سيطرة الشعب القديمة، وكذلك سدة منطقة الشعب".

وأشار الى أن "ساحة بيروت في شارع فلسطين مغلق كذلك، اما جسر البنوك فهو لا يختلف عن ساحة بيروت"، مبينًا أن "ساحة اللقاء وجسر ١٤ رمضان في منطقة المنصور يشهدان ازدحامًا شديدًا، اما منطقة المشتل وبدءًا من تقاطع الاجراس باتجاه بغداد الجديدة فهي اشبه بالمغلقة".



وتابع: " اما جسر السنك فهو مغلق أيضًا، وكذلك غلق الجسر الجديد من جهة منطقة المدائن، كذلك جسر الاحرار فهو مغلق، بالاضافة الى اغلاق منطقة باب الشرقي بالكتل الكونكرتية".

وفي وقت سابق حدد مجلس النواب اليوم الاربعاء موعدًا لانعقاد الجلسة البرلمانية؛ للتصويت على استقالة رئيس المجلس محمد الحلبوسي، وكذلك التصويت على اختيار النائب الاول لرئيس البرلمان.