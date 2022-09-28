انت الان تتابع خبر موقف مروري بالجسور المغلقة والمفتوحة في بغداد والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - تنشر الخليج 365 موقفًا مروريا بأبرز الجسور المغلقة والمفتوحة في العاصمة بغداد.

وقال مصدر أمني للسومرية نيوز، إن "جميع الجسور تم فتحها باستثناء جسري الجمهورية والسنك، وساحة التحرير في وسط العاصمة بغداد".



وأضاف، أن "الزخم المروري مازال مستمرًا نتيجة اغلاق الجسرين اعلاه، ومداخل المنطقة الخضراء والمناطق المحيطة بها".

وأشار الى أن"الانتشار الامني كثيف في اغلب طرق العاصمة لاسيما المناطق المؤدية الى المنطقة الخضراء".