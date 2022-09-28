حلف شمال الأطلسي يحذر روسيا من استخدام الأسلحة النووية

27 سبتمبر , 2022
بروكسل: قال حلف شمال الأطلسي الثلاثاء إن استخدام روسيا للأسلحة النووية غير مقبول، وستكون له عواقب وخيمة بعد أن أصدر حليف للرئيس الروسي فلاديمير بوتين تحذيرا نوويا آخر لأوكرانيا والغرب بشأن استخدام هذه الأسلحة.
وأضاف الأمين العام للحلف ينس ستولتنبرج “أي استخدام للأسلحة النووية غير مقبول على الإطلاق، وسوف يغير طبيعة الصراع تماما، ويجب أن تعلم روسيا أنه لا يمكن الانتصار في حرب نووية ولا يجب خوضها أبدا”.
ومضى يقول “عندما نرى هذا النوع من الخطاب النووي يصدر مرارا وتكرارا من روسيا، من الرئيس (فلاديمير) بوتين، فهذا شيء يجب أن نأخذه على محمل الجد- وبالتالي فإننا ننقل رسالة واضحة مفادها أن هذا سيكون له عواقب وخيمة على روسيا”.
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