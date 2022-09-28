ميزة جديدة من واتساب تسهّل الانضمام إلى مكالمات الفيديو

نيويورك: تطلق واتساب ميزة جديدة تُدعى رابط الاتصال او Call Links. وتماما كما يدل عليه اسمها، تسمح الميزة الجديدة للمستخدمين خلق ومشاركة روابط مكالمات فيديو مرتّبة سابقًا.

وحتى الآن، يتمكن المستخدمون فقط من إضافة أشخاص على قائمة الاتصال الخاصة بهم الى مكالمات الفيديو، او إجراء مكالمات من مجموعات معدة مسبقًا.

الميزة الجديدة تسهّل لأي شخص الانضمام الى مكالمة فيديو عبر واتساب من خلال الضغط على الرابط الذي أُرسل إليه. كما يمكن مشاركة رابط مكالمة واتساب مع أشخاص ليسوا على قائمة الاتصال.

وقد أعلن الرئيس التنفيذي لشركة meta “مارك زكربرغ” عبر فيسبوك أن ميزة رابط المكالمة ستصبح متوفرة على منصة واتساب هذا الأسبوع.

وإن كنت تتتظر ميزة واتساب الجديدة المتعلقة بمكالمات الفيديو، عليك ان تتفقد التحديث في الأيام المقبلة.