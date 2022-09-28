اخبار العالم

إجراءات تعديل شروط الترخيص أو التصريح وفق قانون حماية البيانات الشخصية

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن إجراءات تعديل شروط الترخيص أو التصريح وفق قانون حماية البيانات الشخصية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ذكر قانون حماية البيانات الشخصية في مادته رقم 28، أنه يجوز لمركز حماية البيانات الشخصية تعديل شروط الترخيص أو التصريح وفقا لعدة اعتبارات منها ما يلى:

١ - الاستجابة إلى الاتفاقيات الدولية أو الإقليمية أو القوانين الوطنية ذات الصلة.

٢ - بناءً على طلب المرخص له.

٣ - اندماج المتحكم أو المعالج مع آخرين داخل جمهورية مصر العربية أو خارجها.

٤ - إذا كان التعديل ضروريًا لتحقيق أهداف هذا القانون.

 

 

 

 

الكلمات الدلائليه
هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا