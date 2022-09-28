شكرا لقرائتكم خبر عن إجراءات تعديل شروط الترخيص أو التصريح وفق قانون حماية البيانات الشخصية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - ذكر قانون حماية البيانات الشخصية في مادته رقم 28، أنه يجوز لمركز حماية البيانات الشخصية تعديل شروط الترخيص أو التصريح وفقا لعدة اعتبارات منها ما يلى:
١ - الاستجابة إلى الاتفاقيات الدولية أو الإقليمية أو القوانين الوطنية ذات الصلة.
٢ - بناءً على طلب المرخص له.
٣ - اندماج المتحكم أو المعالج مع آخرين داخل جمهورية مصر العربية أو خارجها.
٤ - إذا كان التعديل ضروريًا لتحقيق أهداف هذا القانون.