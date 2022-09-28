شكرا لقرائتكم خبر عن إجراءات تعديل شروط الترخيص أو التصريح وفق قانون حماية البيانات الشخصية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ذكر قانون حماية البيانات الشخصية في مادته رقم 28، أنه يجوز لمركز حماية البيانات الشخصية تعديل شروط الترخيص أو التصريح وفقا لعدة اعتبارات منها ما يلى:

١ - الاستجابة إلى الاتفاقيات الدولية أو الإقليمية أو القوانين الوطنية ذات الصلة.

٢ - بناءً على طلب المرخص له.

٣ - اندماج المتحكم أو المعالج مع آخرين داخل جمهورية مصر العربية أو خارجها.

٤ - إذا كان التعديل ضروريًا لتحقيق أهداف هذا القانون.