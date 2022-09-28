كيف تتعامل مع ظهور "كارت غير مقبول" على شاشة عداد الكهرباء؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد صلاح:

يتعرض بعض المواطنين لمشكلة أثناء إدخال الكارت في عداد الكهرباء مسبق الدفع "أبو كارت"، وتظهر كلمة "كارت غير مقبول".

وحرصا من"مصراوى"على توضيح الخطوات التي يجب اتباعها عند التعامل مع كارت عداد الكهرباء "غير المقبول" وهي كالتالي:-

- يقوم المواطن بالعودة لشركة الكهرباء لإعادة تنشيط الكارت

- تخطر الشركة الفني بالمشكلة وتعطيه رقم كود المشترك، ورقم عداد الكهرباء مسبق الدفع، ورقم الـbad.

وهناك بعض الحالات التى تتطلب تدخل شركة الكهرباء بشكل مباشر وهى كالتالى:-

1- في حال أن يكون الكارت المستخدم تالف، وفي هذه الحالة يمكن للمشترك أن يغيره من شركة الكهرباء.

2- في حال أن تكون البيانات المرسلة من الكارت خاطئة، وتحدث تلك الحالة عندما يشحن المشترك ويتم سحب الكارت من قارئ الكروت قبل اكتمال العملية.

3- في حال أن قيمة آخر شحنة لم يسمح بها.

4- في حال أن غطاء علبة التوصيل غير مفتوح.

وفيما يتعلق بالحالات التي يمكن حلها دون الحاجة لشركة الكهرباء فتتمثل فيما يلي:-

1- في حال أن الكارت المستخدم لا يخص الشركة التابع لها العداد.

2- في حال أن الكارت لا يخص هذا العداد من الأساس.