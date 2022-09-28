مصرع طفلة غرقا في مياه بحر يوسف ببني سويف



محمد اسماعيل - القاهرة - بني سويف-حمدي سليمان:

لقيت طفلة مصرعها غرقا، إثر سقوطها في مياه بحر يوسف، أثناء لهوها بالقرب من منزل أسرتها بمركز اهناسيا غربي بني سويف

تلقى اللواء أسامة حلمي مدير أمن بني سويف، إخطارا من اللواء منصور الدغيدي مدير المباحث الجنائية، بتعرض "تلا.م.هـ"، 3 أعوام، مقيمة قرية ميانة التابعة لدائرة مركز اهناسيا، للغرق في مياه بحر يوسف.

انتقلت قوات الإنقاذ النهري، واستطاعوا بمساعدة الأهالي من انتشال الجثمان، ونقله إلى مشرحة المستشفى المركزي، و تحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.