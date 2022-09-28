شكرا لقرائتكم خبر عن وجهة إسبانية.. أرنولد يقترب من الرحيل عن صفوف ليفربول والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يقترب النجم الإنجليزي ألكساندر أرنولد من الرحيل عن صفوف نادي ليفربول الإنجليزي خلال الفترة القادمة بعد العرس الذي تلقاه من أحد عمالقة القارة العجوز للانضمام إليه، وفقًا لما أشارت إليه العديد من التقارير الصحفية الإسبانية.

برشلونة يتحرك لضم أرنولد في الصيف القادم

ويسعى نادي برشلونة الإسباني إلى تدعيم صفوف الفريق الدفاعية بالظهير الشاب، وفقًا لما أشار إليه الصحفي جيرارد روميرو، مؤكدًا أن الإدارة الكتالونية لا بد أن توفر مبلغ كبير من المال لضم موهبة الريدز خلال الفترة المقبلة.

كما وأشار موقع "Sporttibele"، أن وصيف الليجا على أتم الاستعداد لدفع مبلغ لا يزيد عن 80 مليون يورو للحصول على خدمات الدولي الإنجليزي.

عقد أرنولد مع ليفربول

يرتبط صاحب الـ 23 عامًا بعقد مع وصيف الدوري الإنجليزي 2021/2022 حتى صيف 2025.

أرقام أرنولد مع ليفربول 2022/2023

شارك اللاعب في صفوف ليفربول منذ انطلاق الموسم الحالي في 7 مباريات فقط لا غير، ماجمًة في تسجيل هدف وحيد في شباك الخصم.

ليفربول وبرايتون

وفي سباق منفصل من المقرر أن يقع برايتون ضيفًا في الأنفيلد على ليفربول نساء السبت القادم الموافق 1 من أكتوبر القادم، ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتبدأ إنطلاقة المباراة في تمام الساعة الرابعة عصرا حتى القاهرة، الخامسة بتوقيت مكة المكرمة، التاسعة بتوقيت أبو ظبي.

تعرف على موقف ليفربول في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز

يقع ليفربول في المركز الثامن من جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برث 9 نقاط فقط لا غير.