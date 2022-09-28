شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر بـ250 مليون دولار.. صفقة أمريكية محتملة لبيع عتاد عسكري إلى الكويت والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية، الثلاثاء، عن صفقة محتملة لبيع عتاد عسكري يتصل بدبابات "إم.1إيه2كيه" إلى الكويت.

وقالت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) الثلاثاء، إن وزارة الخارجية وافقت على بيع محتمل لذخائر تشغيلية وتدريبية وعتاد ذي صلة بدبابات (إم.1إيه2كيه) للكويت في صفقة تصل قيمتها إلى 250 مليون دولار.

وأوضح البنتاجون أن الحكومة الكويتية طلبت شراء الذخيرة والعتاد ذي الصلة وإن الصفقة المقترحة ستحسن قدرة الكويت على مواجهة التهديدات الإقليمية الحالية والمستقبلية.

وذكر في بيان أن العتاد سيزود الكويت بالقدرة على ردع التهديدات البرية والتصدي لها، وستساعد في حماية المناطق الحدودية والبنية التحتية البرية الرئيسية.

وقال البنتاجون إن الصفقة لن تتطلب تعيين أي ممثلين إضافيين للحكومة أو المتعاقدين الأمريكيين في الكويت، ولن يكون لها أي تأثير سلبي على الاستعداد الدفاعي للولايات المتحدة.

وأخطرت وكالة التعاون الأمني الدفاعي التابعة للبنتاجون الكونجرس بالصفقة المحتملة اليوم الثلاثاء.

وأشار البنتاجون إلى أن شركة جنرال دايناميكس هي المتعاقد الرئيسي لعملية البيع المقترحة.

وفي فبراير/شباط الماضي وافقت وزارة الخارجية الأمريكية على صفقة عسكرية محتملة إلى الكويت تتضمن إنشاء مجمع قيادة وزارة الدفاع الكويتية والتجهيزات الفنية الخاصة به، ويتولى سلاح المهندسين بالجيش الأمريكي إدارة عملية التصميم والإنشاءات.

وحينها ذكرت الصفحة الرسمية لمكتب الشؤون السياسية والعسكرية بوزارة الخارجية الأمريكية، أن الصفقة التي تقدر قيمتها المبدئية بنحو مليار دولار أمريكي تتضمن إنشاء مجمع قيادة ومقرات تابعة لوزارة الدفاع الكويتية.

ودول الخليج ومن بينها الكويت شريك رئيسي للولايات المتحدة الأمريكية في منطقة استراتيجية في السياسة الخارجية الأمريكية لواشنطن.