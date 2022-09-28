الحكم في إعادة محاكمة متهم بـ"خلية دمياط الإرهابية".. اليوم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود الشوربجي:

تصدر الدائرة الثالثة إرهاب بمحكمة جنايات أمن الدولة العليا، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، اليوم الأربعاء، حكمها في إعادة إجراءات محاكمة المتهم إسلام عصام الدين السيد، الصادر ضده حكم غيابي بالإعدام شنقاً في القضية المعروفة إعلامياً بـ"خلية دمياط الإرهابية"، والمتهم فيها مع آخرون بتأسيس خلية تابعة لتنظيم القاعدة الإرهابي.

جدير بالذكر أن القضية تحمل رقم 14572 لـسنة 2015 جنايات قسم أول السلام، المقيدة برقم 2076 لسنة 2015 كلي شرق القاهرة، أحيل على ذمتها للمحاكمة الجنائية 28 شخصا من عناصر السلفية الجهادية، لارتباطهم بتنظيم القاعدة خارج البلاد حسبما كشفت النيابة العامة.