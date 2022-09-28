إجراءات أمنية مشددة في بغداد عشية جلسة البرلمان



محمد اسماعيل - القاهرة - بغداد - (د ب أ):

فرضت السلطات العراقية إجراءات أمنية مشددة في مناطق عدة من بينها إغلاق مداخل العاصمة بغداد عشية جلسة البرلمان.

ونقلت قناة "السومرية نيوز" عن مصدر لم تكشف هويته: "هنالك إجراءات أمنية مشددة وتقييد الخروج والدخول في مدينة الصدر".

وأضاف المصدر أن "المنطقة الخضراء أغلقت بالكامل"، مشيرا إلى أن "المداخل الرئيسية إلى العاصمة أغلقت بالكامل".

وكان مصدر أمني، أفاد قبل ساعات، بإغلاق جسري الجمهورية والسنك وسط العاصمة بغداد.

ومن المقرر أن يعقد مجلس النواب اليوم الأربعاء جلسة بعد انقطاع دام أشهر عدة، وذلك لمناقشة استقالة رئيسه محمد الحلبوسي.

وفي السياق نفسه، أكد تحالف السيادة تمسكه ببقاء الحلبوسي رئيساً للبرلمان، بينما دعا إلى مصالحة وطنية شاملة.

وقال التحالف في بيان نقلت عنه وكالة الأنباء العراقية (واع)، إنه "في الوقت الذي نسعى بكل حزم لمنع أي احتكاك أو تصعيد يضر بالسلم الأهلي ويعرض الشعب ومؤسسات الدولة لأي مخاطر؛ فإننا نؤكد حرصنا مرة أخرى على حوار وطني صادق وجاد ينهي حالة الانسداد السياسي، ويفتح أفقا جديدا من العمل السياسي".

وأضاف البيان: "نؤكد استمرار جهودنا مع جميع المخلصين نحو مصالحة وطنية شاملة، وستكون لنا خطوات قريبة للوصول إلى صيغة تلتقي بها القوى الوطنية، وتكون محل قبول لدى الجميع، مغلبين بها مصالح الوطن العليا وحقوق المواطنين وتطلعاتهم".

وتابع البيان: "إننا في تحالف السيادة نؤكد تمسكنا ببقاء محمد الحلبوسي رئيسا لمجلس النواب، ونيابة عن أهلنا وجماهيرنا ندعو جميع القوى السياسية والنواب المستقلين إلى رفض طلب الاستقالة المقدم من قبله، وندعوه أيضا إلى الاستمرار في مسيرته التي جمعت بين الإعمار والقيادة السياسية الحكيمة التي جنبت البلاد ويلات عدة".