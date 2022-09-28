ضبط شابين بتهمة التحريض على ممارسة الشذوذ في الدقهلية

محمد اسماعيل - القاهرة - الدقهلية-رامي محمود:

تمكن ضباط الإدارة العامة لحماية الآداب بمنطقة شرق الدلتا من ضبط شابين بنطاق قسم شرطة ثان المنصورة بمحافظة الدقهلية وذلك بتهمة التحريض على الفسق والفجور وممارسة الشذوذ الجنسي والدعوة لذلك إاستخدام مواقع التواصل الاجتماعي.

كان اللواء مروان حبيب مدير أمن الدقهلية، تلقى إخطارا من مدير المباحث، بورود المحضر المحرر بمعرفة ضباط الإدارة العامة لحماية الآداب بمنطقة شرق الدلتا، لمأمور قسم شرطة ثان المنصورة بضبط طالبين بتهمة التحريض على الفسق والفجور والدعوة لممارسة الرذيلة "الشذوذ الجنسي" مستخدمين حسابات على موقع التواصل الاجتماعي"إنستجرام" ونشر فيديوهات خليعة وعارية، للتحريض على ممارسة الشذوذ الجنسي.

وبتقنين الإجراءات جرى ضبط "حازم.أ.ع" 18 عامًا، طالب بالصف الثالث الثانوىي، و"شهاب.م س"19 عامًا، طالب بالفرقة الأولى كلية التربية بجامعة المنصورة، أثناء تواجدهما بشارع قناة السويس، وبحوزتهما 2 حقيبة ظهر وبداخلها "أدوات تجميل وباروكة حريمي".

بمواجهة الشابين اعترفا بتحريضهما على الفسق وممارسة الشذوذ الجنسي واستخدام الحسابات على مواقع التواصل لكسب عدد من المشاهدات والدعوة لنشر الرذيلة.

حُرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.