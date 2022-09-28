شكرا لقرائتكم خبر عن زكي القاضي: الحوار الوطني الكتاب الأفضل للرد على كل أسئلة الجمهورية الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد زكي القاضي، المقرر المساعد للجنة الشباب بالحوار الوطني، مناقشتهم أولويات الشباب خلال عمل لجنة الشباب بالحوار الوطني والتفهم لطرح كل الآراء في أمانة وإخلاص ودمجها في المجتمع ورفعها من خلال توصيات إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأوضح زكي القاضي، في لقاء ببرنامج "الحياة اليوم"، مع الإعلامي محمد مصطفى شردي، على قناة الحياة، أن أولوياتهم الأساسية في لجنة الشباب سيكون مرتبطا بإعطاء المساحة الكاملة للآراء والرؤى للمواطنين الذين لديهم عزيمة لإعطاء رؤى مختلفة وآراء تكون بمثابة نور للطريق الوطني والاستراتيجية المصرية.

وأشاد زكي القاضي، بفكرة الحوار الوطني، قائلا: "الحوار الوطني هو الكتاب الأفضل للرد على كل أسئلة الجمهورية الجديدة، ونحن فى مسئولية تاريخية لا تقل عن الجمعية التأسيسية لوضع الدستور والبرلمانات التاريخية، والحوار الوطني عليه مهمة كبيرة لفكرة الاصطفاف الوطني".