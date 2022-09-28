شكرا لقرائتكم خبر عن "حياة كريمة" تطلق سلسلة من الندوات التعريفية والتوعوية حول المبادرة الرئاسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنفيذً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، عقدت مؤسسة حياة كريمة أول ندوة توعوية للشباب الجامعي وتعريفهم بالمبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، وذلك لكون المؤسسة مظلة العمل التطوعي والتنموي في المبادرة الرئاسية حياة كريمة بهدف "نشر ثقافة العمل المجتمعي والتطوعي" بين شباب الجامعات.

تأتي هذه الندوة في اطار الدور التوعوي لمؤسسة حياة كريمة وبالشراكة مع رئاسة مجلس الوزراء ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي, وبالتنسيق مع رئيس المجلس الأعلى للجامعات الدكتور محمد أيمن عاشور بالإضافة إلي التنسيق مع كافة رؤساء الجامعات في اجتماع المجلس الأعلى للجامعات رقم 731 والذي أقُيم بجامعة السويس.

حيث تعقد المؤسسة سلسلة ندوات بالجامعات لتوعية الطلاب وتعريفهم بالمشروع القومي لتطوير الريف المصري "حياة كريمة" و كذلك تنظيم زيارات ميدانية للمشروعات التي يتم تنفيذها بمختلف قري ومراكز الجمهورية هذا بجانب منحهم فرصة للتطوع و المشاركة في المشروع القومي حياة كريمة.

وبدأت مؤسسة حياة كريمة أولي ندواتها بكلية الاعلام جامعة القاهرة وذلك تحت عنوان "التوعية والتعريف بالجهود التنموية في المشروع القومي “حياة كريمة"، وهي المبادرة الوطنية التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأقيمت الندوة تحت رعاية د. محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، ود. حنان جنيد القائم بأعمال عميد الكلية، وبدعم من د. محمد سامي عبد الصادق نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع، وبحضور آية عمر القماري رئيس مجلس أمناء مؤسسة حياة كريمة، وغادة البهنساوي رئيس المركز الإعلامي للمؤسسة ودكتورة داليا عبد الله رئيس قسم العلاقات العامة والإعلان وذلك بقاعة المؤتمرات بكلية الإعلام جامعة القاهرة وبحضور طلابي كبير.

يأتي ذلك ايماناً من مؤسسة حياة كريمة بأهمية دورها المجتمعي والتوعوي في تعزيز قيم العمل التنموي والتطوعي ونشر ثقافة الخدمة المجتمعية لدي شباب الجامعات والمدارس عبر المشروع القومي حياة كريمة, أكبر مشروع تنموي في تاريخ مصر والعالم, والذي يهدف لإحداث تغيير جذري في حياة المواطنين الأكثر احتياجًا وتوفير تنمية شاملة مستدامة لهم.