الأنضمام إلي روسيا .. حاكم زابوروجيه يعلن الأنفصال عن أوكرانيا

الشارقة - اميمة ياسر - أعلن حاكم مقاطعة زابوروجيه يفجيني باليتسكي، اليوم الثلاثاء، عن انفصال المقاطعة عن أوكرانيا بموجب الاستفتاء، وتقديمها لروسيا طلب قبولها الانضمام إلى قوامها.

وقال باليتسكي، مقاطعة زابوروجيه انفصلت بحكم الواقع عن أوكرانيا، والآن ننتظر قرارا من السلطات الروسية بقبول انضمامنا، وقدمنا ​ طلبنا لروسيا بذلك.

وكانت قد أعلنت اللجان الانتخابية في مقاطعة زابوروجيه، بعد فرز الأصوات في مراكز الاقتراع بالأراضي الروسية، عن أن 97.81% من المقترعين المقيمين في روسيا صوتوا لصالح انضمام مقاطعتهم إلى روسيا.

وأفادت اللجان الانتخابية بجمهورية لوجانسك الشعبية، بأنه بعد فرز جميع الأصوات، صوت 97.93% من سكان الجمهورية المقيمين في الأراضي الروسية لصالح الانضمام إلى روسيا.