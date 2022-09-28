زيلينسكي:عمليات ضم المناطق الأوكرانية المحتلة تضع بوتين في مواجهة الإنسانية جمعاء



محمد اسماعيل - القاهرة - كييف -(د ب أ):

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن خطة روسيا لضم الأراضي الأوكرانية "المحتلة" بعد سلسلة من الاستفتاءات تضع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في مواجهة الإنسانية جمعاء.

وأضاف زيلينسكي أن هناك حاجة الآن إلى إشارة واضحة ضد الضم الروسي من كل دولة في العالم. ووصف أي ضم "غير قانوني" بأنه "جريمة" ضد جميع الدول.

وأجريت استفتاءات على مدى خمسة أيام في المناطق الأربع الموالية لروسيا وهي خيرسون ودونيتسك ولوهانسك وزابوريجيا.

وانتقدت أوكرانيا ودول أخرى هذه الاستفتاءات ووصفتها بأنها "صورية".

ووصف الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش مؤخرا أي ضم محتمل للمناطق بأنه انتهاك للقانون الدولي.