إصابة ثلاثة أشخاص جراء انفجار عنيف في مراحيض عامة بمدينة شرقي ألمانيا



محمد اسماعيل - القاهرة - ألمانيا-( د ب أ):

أعلن متحدث باسم الشرطة في مدينة هاله شرقي ألمانيا مساء الثلاثاء عن وقوع انفجار في قلب المدينة ما أسفر عن إصابة شخصين بإصابات خطيرة.

وأوضح المتحدث أن الانفجار وقع في المراحيض العامة في المركز المجتمعي بساحة السوق في المدينة (ماركتبلاتس) قرابة الساعة السادسة مساء اليوم، وقال إن إجمالي عدد المصابين في الحادث ثلاثة أشخاص.

وذكر المتحدث أن الحادث أسفر عن وقوع إصابات خطيرة لمراهقتين 12 و13 عاما تم نقلهما إلى المستشفى، فيما وقعت إصابة طفيفة لامرأة 51 عاما.

وقال المتحدث إن "سبب الانفجار غير معروف تماما في الوقت الراهن".

وفرضت الشرطة الألمانية نطاقا أمنيا يبلغ نصف قطره 100 متر حول موقع الحادث، وتم إجلاء السكان في هذه المنطقة عن منازلهم.

وقال المتحدث إن الانفجار أسفر عن وقوع أضرار في المبنى مشيرا إلى أن إحصائيا يقوم بفحص الأضرار وأن هناك خبراء متخصصين تابعين للشرطة في طريقهم إلى مكان الحادث للبحث في سببه.

من جانبها، ذكرت صحيفة "بيلد" الألمانية أن المحيطين بمكان الحادث لاحظوا رائحة غاز، غير أن الشرطة لم تؤكد هذا الأمر.

يذكر أن المبنى واسمه "ماركت شلوسشن" يقع إلى جانب كنيسة السوق، وهو مبنى تابع لطبقة بطارقة الروم من أواخر عصر النهضة، وبه قاعة سوق مدينة هاله ومركز لاستعلامات السائحين بالإضافة إلى مقهى.